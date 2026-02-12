Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime nachmittags in Rot

Um 15:42 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,43 Prozent tiefer bei 2 871,01 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,004 Prozent auf 2 883,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2 883,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 2 867,99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 896,54 Punkten erreichte.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 2,03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.01.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 701,37 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, lag der ATX Prime bei 2 448,92 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 12.02.2025, einen Stand von 1 982,84 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,01 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 896,54 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 638,17 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit DO (+ 9,11 Prozent auf 206,00 EUR), Telekom Austria (+ 2,49 Prozent auf 9,89 EUR), Flughafen Wien (+ 1,86 Prozent auf 54,80 EUR), voestalpine (+ 1,74 Prozent auf 45,56 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,74 Prozent auf 35,10 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-6,29 Prozent auf 2,98 EUR), Marinomed Biotech (-3,93 Prozent auf 17,10 EUR), Verbund (-3,61 Prozent auf 60,10 EUR), Addiko Bank (-3,40 Prozent auf 25,60 EUR) und BAWAG (-2,50 Prozent auf 136,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 547 729 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 41,826 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,00 zu Buche schlagen. Mit 7,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at