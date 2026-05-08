Polytec Aktie
WKN: A00XX / ISIN: AT0000A00XX9
|ATX Prime im Fokus
|
08.05.2026 15:58:57
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime nachmittags leichter
Der ATX Prime gibt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,57 Prozent auf 2 921,39 Punkte nach. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,037 Prozent tiefer bei 2 937,13 Punkten, nach 2 938,23 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 910,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 937,13 Punkten.
ATX Prime-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche legte der ATX Prime bereits um 1,94 Prozent zu. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 08.04.2026, einen Wert von 2 806,02 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 813,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 164,98 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 9,90 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 973,28 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 6,43 Prozent auf 2,98 EUR), Raiffeisen (+ 0,91 Prozent auf 46,42 EUR), Flughafen Wien (+ 0,81 Prozent auf 50,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,60 Prozent auf 101,00 EUR) und Verbund (+ 0,58 Prozent auf 60,30 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen CA Immobilien (-6,86 Prozent auf 25,10 EUR), Marinomed Biotech (-5,41 Prozent auf 10,50 EUR), ZUMTOBEL (-3,17 Prozent auf 3,67 EUR), Frequentis (-2,30 Prozent auf 80,70 EUR) und Polytec (-2,30 Prozent auf 4,25 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 150 532 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 38,374 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien
Die Warimpex-Aktie verzeichnet mit 6,30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Marinomed Biotech AG
|
08.05.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime nachmittags leichter (finanzen.at)
|
08.05.26
|Börse Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
07.05.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
07.05.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime nachmittags wenig bewegt (finanzen.at)
|
07.05.26
|ATX Prime aktuell: So steht der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
06.05.26
|Mittwochshandel in Wien: ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.05.26
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime klettert nachmittags (finanzen.at)
|
06.05.26
|Mittwochshandel in Wien: ATX Prime auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Marinomed Biotech AG
|19.09.23
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|05.04.23
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|20.09.22
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|05.04.22
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|14.09.21
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|19.09.23
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|05.04.23
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|20.09.22
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|05.04.22
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|14.09.21
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|19.09.23
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|05.04.23
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|20.09.22
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|05.04.22
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|14.09.21
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|100,60
|0,20%
|CA Immobilien
|24,85
|-7,79%
|Erste Group Bank AG
|98,85
|-1,10%
|Flughafen Wien AG
|50,00
|0,81%
|Frequentis
|80,30
|-2,78%
|Marinomed Biotech AG
|10,90
|-1,80%
|OMV AG
|59,95
|-0,50%
|Polytec
|4,35
|0,00%
|Raiffeisen
|45,78
|-0,48%
|Rosenbauer
|60,00
|0,00%
|Verbund AG
|59,70
|-0,42%
|Warimpex
|0,51
|2,00%
|Wienerberger AG
|25,30
|-2,62%
|Wolford AG
|2,98
|6,43%
|ZUMTOBEL AG
|3,61
|-4,75%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 910,02
|-0,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.