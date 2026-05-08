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ATX Prime im Fokus 08.05.2026 15:58:57

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime nachmittags leichter

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime nachmittags leichter

Der ATX Prime bewegt sich am fünften Tag der Woche im Minus.

Der ATX Prime gibt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,57 Prozent auf 2 921,39 Punkte nach. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,037 Prozent tiefer bei 2 937,13 Punkten, nach 2 938,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 910,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 937,13 Punkten.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der ATX Prime bereits um 1,94 Prozent zu. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 08.04.2026, einen Wert von 2 806,02 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 813,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 164,98 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 9,90 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 973,28 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 6,43 Prozent auf 2,98 EUR), Raiffeisen (+ 0,91 Prozent auf 46,42 EUR), Flughafen Wien (+ 0,81 Prozent auf 50,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,60 Prozent auf 101,00 EUR) und Verbund (+ 0,58 Prozent auf 60,30 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen CA Immobilien (-6,86 Prozent auf 25,10 EUR), Marinomed Biotech (-5,41 Prozent auf 10,50 EUR), ZUMTOBEL (-3,17 Prozent auf 3,67 EUR), Frequentis (-2,30 Prozent auf 80,70 EUR) und Polytec (-2,30 Prozent auf 4,25 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 150 532 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 38,374 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Die Warimpex-Aktie verzeichnet mit 6,30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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CA Immobilien 24,85 -7,79% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 98,85 -1,10% Erste Group Bank AG
Flughafen Wien AG 50,00 0,81% Flughafen Wien AG
Frequentis 80,30 -2,78% Frequentis
Marinomed Biotech AG 10,90 -1,80% Marinomed Biotech AG
OMV AG 59,95 -0,50% OMV AG
Polytec 4,35 0,00% Polytec
Raiffeisen 45,78 -0,48% Raiffeisen
Rosenbauer 60,00 0,00% Rosenbauer
Verbund AG 59,70 -0,42% Verbund AG
Warimpex 0,51 2,00% Warimpex
Wienerberger AG 25,30 -2,62% Wienerberger AG
Wolford AG 2,98 6,43% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,61 -4,75% ZUMTOBEL AG

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ATX Prime 2 910,02 -0,96%

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