Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime notiert am Nachmittag im Minus

Am Dienstagnachmittag ziehen sich die Anleger in Wien zurück.

Um 15:41 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,29 Prozent leichter bei 2 605,74 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,007 Prozent auf 2 613,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2 613,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 618,39 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 593,93 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 838,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 604,50 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, bei 2 156,21 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 1,97 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 2 907,38 Punkte. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Lenzing (+ 2,25 Prozent auf 22,70 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,98 Prozent auf 87,60 EUR), OMV (+ 1,96 Prozent auf 59,80 EUR), Telekom Austria (+ 1,67 Prozent auf 9,15 EUR) und Flughafen Wien (+ 1,57 Prozent auf 51,80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen AT S (AT&S) (-5,15 Prozent auf 48,85 EUR), Polytec (-3,45 Prozent auf 3,36 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,05 Prozent auf 33,40 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,58 Prozent auf 5,28 EUR) und DO (-2,52 Prozent auf 170,00 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 240 381 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 35,539 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

2026 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at