Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Wiener Börse-Handel im Fokus
|
24.03.2026 15:59:01
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime notiert am Nachmittag im Minus
Um 15:41 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,29 Prozent leichter bei 2 605,74 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,007 Prozent auf 2 613,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2 613,25 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 618,39 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 593,93 Zählern.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 838,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 604,50 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, bei 2 156,21 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 1,97 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 2 907,38 Punkte. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Lenzing (+ 2,25 Prozent auf 22,70 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,98 Prozent auf 87,60 EUR), OMV (+ 1,96 Prozent auf 59,80 EUR), Telekom Austria (+ 1,67 Prozent auf 9,15 EUR) und Flughafen Wien (+ 1,57 Prozent auf 51,80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen AT S (AT&S) (-5,15 Prozent auf 48,85 EUR), Polytec (-3,45 Prozent auf 3,36 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,05 Prozent auf 33,40 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,58 Prozent auf 5,28 EUR) und DO (-2,52 Prozent auf 170,00 EUR) unter Druck.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 240 381 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 35,539 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
2026 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Mayr-Melnhof Karton AG
|
24.03.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
24.03.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
23.03.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
20.03.26
|Schwacher Handel: ATX Prime fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
20.03.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Start im Plus (finanzen.at)
|
19.03.26
|Schwacher Handel: ATX Prime verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
19.03.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
17.03.26
|Handel in Wien: ATX Prime letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)