Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime notiert schlussendlich im Minus

Wenig verändert zeigte sich der ATX Prime zum Handelsende.

Letztendlich ging der ATX Prime den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 2 685,00 Punkten aus dem Freitagshandel. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,011 Prozent auf 2 689,29 Punkte an der Kurstafel, nach 2 689,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 674,27 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 695,41 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 1,01 Prozent. Vor einem Monat, am 09.12.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 546,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 364,52 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 09.01.2025, den Stand von 1 820,27 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell OMV (+ 3,27 Prozent auf 48,70 EUR), UBM Development (+ 2,83 Prozent auf 21,80 EUR), CA Immobilien (+ 2,70 Prozent auf 24,34 EUR), FACC (+ 2,52 Prozent auf 11,38 EUR) und Semperit (+ 2,44 Prozent auf 13,44 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Wolford (-3,61 Prozent auf 3,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,91 Prozent auf 93,50 EUR), STRABAG SE (-2,53 Prozent auf 80,80 EUR), Vienna Insurance (-2,34 Prozent auf 66,80 EUR) und CPI Europe (-1,67 Prozent auf 15,92 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 433 658 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 40,350 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Polytec-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,77 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

