Am Dienstag sinkt der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,67 Prozent auf 3 227,16 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 3 248,99 Punkte an der Kurstafel, nach 3 248,87 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3 215,93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 248,99 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 3 219,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 299,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 396,57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21,41 Prozent. 3 448,52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell FACC (+ 4,60 Prozent auf 14,10 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,16 Prozent auf 75,60 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,04 Prozent auf 4,00 EUR), Flughafen Wien (+ 1,60 Prozent auf 50,80 EUR) und AMAG (+ 1,27 Prozent auf 32,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Kapsch TrafficCom (-13,04 Prozent auf 3,00 EUR), Wolford (-9,26 Prozent auf 1,96 EUR), Rosenbauer (-5,73 Prozent auf 52,60 EUR), Frequentis (-4,93 Prozent auf 65,60 EUR) und Semperit (-3,47 Prozent auf 15,30 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 124 267 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 45,021 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,14 erwartet. Mit 6,67 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at