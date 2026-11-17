ATX Prime
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17.11.2026 15:58:42
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime präsentiert sich nachmittags schwächer
Am Dienstag sinkt der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,67 Prozent auf 3 227,16 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 3 248,99 Punkte an der Kurstafel, nach 3 248,87 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3 215,93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 248,99 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 3 219,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 299,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 396,57 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21,41 Prozent. 3 448,52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell FACC (+ 4,60 Prozent auf 14,10 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,16 Prozent auf 75,60 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,04 Prozent auf 4,00 EUR), Flughafen Wien (+ 1,60 Prozent auf 50,80 EUR) und AMAG (+ 1,27 Prozent auf 32,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Kapsch TrafficCom (-13,04 Prozent auf 3,00 EUR), Wolford (-9,26 Prozent auf 1,96 EUR), Rosenbauer (-5,73 Prozent auf 52,60 EUR), Frequentis (-4,93 Prozent auf 65,60 EUR) und Semperit (-3,47 Prozent auf 15,30 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 124 267 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 45,021 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,14 erwartet. Mit 6,67 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|AMAG
|32,00
|1,27%
|Erste Group Bank AG
|115,00
|-1,79%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,70
|-1,29%
|FACC AG
|13,82
|2,52%
|Flughafen Wien AG
|50,80
|1,60%
|Frequentis
|65,50
|-5,07%
|Kapsch TrafficCom AG
|3,35
|-2,90%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|75,00
|1,35%
|OMV AG
|72,50
|-0,48%
|Rosenbauer
|53,40
|-4,30%
|Semperit AG Holding
|15,30
|-3,47%
|Wienerberger AG
|16,33
|0,74%
|Wolford AG
|2,18
|0,93%
|ZUMTOBEL AG
|3,92
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