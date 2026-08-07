OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|ATX Prime-Performance im Fokus
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07.08.2026 12:26:48
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime schwächelt am Mittag
Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,45 Prozent schwächer bei 3 306,58 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,051 Prozent auf 3 319,70 Punkte an der Kurstafel, nach 3 321,41 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 287,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 324,98 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 3,87 Prozent nach oben. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 07.07.2026, mit 3 191,43 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 2 938,23 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 328,48 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 24,39 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 337,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern verzeichnet.
ATX Prime-Top-Flop-Liste
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit voestalpine (+ 1,53 Prozent auf 47,84 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,46 Prozent auf 4,16 EUR), FACC (+ 1,18 Prozent auf 17,20 EUR), PORR (+ 1,05 Prozent auf 38,45 EUR) und CA Immobilien (+ 1,03 Prozent auf 24,55 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-4,80 Prozent auf 2,38 EUR), Österreichische Post (-4,48 Prozent auf 30,95 EUR), Rosenbauer (-3,29 Prozent auf 64,60 EUR), Flughafen Wien (-1,56 Prozent auf 50,60 EUR) und AT S (AT&S) (-1,49 Prozent auf 145,60 EUR).
Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien
Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 86 060 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 47,041 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen
Im ATX Prime weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,05 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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