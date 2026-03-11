Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime schwächelt zum Ende des Mittwochshandels

Am Abend zogen sich die Börsianer in Wien zurück.

Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,31 Prozent schwächer bei 2 701,91 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,008 Prozent auf 2 710,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2 710,36 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 710,59 Punkte, das Tagestief hingegen 2 675,95 Zähler.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0,467 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 11.02.2026, den Wert von 2 883,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 567,56 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.03.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 098,69 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 1,65 Prozent zu Buche. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 588,71 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Warimpex (+ 4,29 Prozent auf 0,49 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,94 Prozent auf 17,50 EUR), Rosenbauer (+ 2,70 Prozent auf 49,50 EUR), OMV (+ 2,56 Prozent auf 58,15 EUR) und AT S (AT&S) (+ 2,43 Prozent auf 50,60 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-6,45 Prozent auf 2,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,82 Prozent auf 36,15 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,59 Prozent auf 5,26 EUR), Vienna Insurance (-2,45 Prozent auf 63,70 EUR) und DO (-2,43 Prozent auf 185,00 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 347 795 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 37,729 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

