AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|Index im Fokus
|
11.03.2026 17:59:11
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime schwächelt zum Ende des Mittwochshandels
Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,31 Prozent schwächer bei 2 701,91 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,008 Prozent auf 2 710,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2 710,36 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 710,59 Punkte, das Tagestief hingegen 2 675,95 Zähler.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0,467 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 11.02.2026, den Wert von 2 883,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 567,56 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.03.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 098,69 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 1,65 Prozent zu Buche. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 588,71 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Warimpex (+ 4,29 Prozent auf 0,49 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,94 Prozent auf 17,50 EUR), Rosenbauer (+ 2,70 Prozent auf 49,50 EUR), OMV (+ 2,56 Prozent auf 58,15 EUR) und AT S (AT&S) (+ 2,43 Prozent auf 50,60 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-6,45 Prozent auf 2,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,82 Prozent auf 36,15 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,59 Prozent auf 5,26 EUR), Vienna Insurance (-2,45 Prozent auf 63,70 EUR) und DO (-2,43 Prozent auf 185,00 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 347 795 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 37,729 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus
Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AT & S (AT&S)
|
17:59
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Wien: ATX Prime mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:27
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
10.03.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX steigt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
10.03.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
10.03.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Dienstagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
10.03.26
|Handel in Wien: ATX verbucht am Nachmittag deutliche Zuschläge (finanzen.at)
|
10.03.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime bewegt sich im Plus (finanzen.at)