ATX Prime-Marktbericht 07.11.2025 17:58:54

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime schwächelt zum Handelsende

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime schwächelt zum Handelsende

Der ATX Prime bewegte sich am Freitag im Minus.

Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,36 Prozent leichter bei 2 361,33 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 2 369,84 Punkten, nach 2 369,84 Punkten am Vortag.

Bei 2 391,03 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 352,45 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der ATX Prime bereits um 1,36 Prozent. Vor einem Monat, am 07.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 350,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 328,48 Punkten. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 1 775,38 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 29,32 Prozent zu. Bei 2 428,97 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 25,00 Prozent auf 2,50 EUR), Marinomed Biotech (+ 3,90 Prozent auf 20,00 EUR), voestalpine (+ 3,85 Prozent auf 32,34 EUR), Raiffeisen (+ 1,17 Prozent auf 31,16 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,56 Prozent auf 89,45 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen AT S (AT&S) (-8,62 Prozent auf 27,55 EUR), Lenzing (-5,46 Prozent auf 21,65 EUR), Frequentis (-4,76 Prozent auf 72,00 EUR), Polytec (-2,98 Prozent auf 2,93 EUR) und Verbund (-2,89 Prozent auf 67,10 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 490 458 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 34,447 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,83 zu Buche schlagen. Mit 9,17 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

20.08.25 Frequentis accumulate Erste Group Bank
26.05.25 Frequentis accumulate Erste Group Bank
08.05.25 Frequentis kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.25 Frequentis kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.25 Frequentis buy Erste Group Bank
Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

