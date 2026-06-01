Wolford Aktie
WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007
|Index-Performance
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01.06.2026 09:29:19
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime startet mit Verlusten
Um 09:12 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,34 Prozent leichter bei 3 029,04 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,018 Prozent auf 3 038,85 Punkte an der Kurstafel, nach 3 039,39 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 3 047,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 029,04 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Stand von 2 865,52 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Wert von 2 840,18 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 219,97 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,95 Prozent zu. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 047,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Verbund (+ 1,48 Prozent auf 58,40 EUR), UBM Development (+ 1,43 Prozent auf 17,75 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,13 Prozent auf 142,60 EUR), OMV (+ 0,73 Prozent auf 62,10 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 0,36 Prozent auf 5,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-7,30 Prozent auf 2,54 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-5,03 Prozent auf 75,50 EUR), Marinomed Biotech (-3,52 Prozent auf 9,60 EUR), Warimpex (-3,08 Prozent auf 0,50 EUR) und Polytec (-2,95 Prozent auf 4,60 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 37 066 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 40,006 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
2027 weist die ZUMTOBEL-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Mit 7,32 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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