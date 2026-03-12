Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Index-Performance im Blick
|
12.03.2026 09:29:45
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge
Um 09:12 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,95 Prozent tiefer bei 2 676,33 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,020 Prozent auf 2 701,36 Punkte an der Kurstafel, nach 2 701,91 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 671,87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 701,36 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,484 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 838,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2025, wies der ATX Prime 2 536,98 Punkte auf. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 12.03.2025, bei 2 109,90 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,684 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2 907,38 Punkte. Bei 2 588,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell CPI Europe (+ 0,44 Prozent auf 15,81 EUR), Warimpex (+ 0,21 Prozent auf 0,49 EUR), Verbund (+ 0,16 Prozent auf 63,75 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 33,70 EUR) und AMAG (+ 0,00 Prozent auf 26,70 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Andritz (-4,12 Prozent auf 65,10 EUR), Addiko Bank (-2,29 Prozent auf 25,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,90 Prozent auf 5,16 EUR), ZUMTOBEL (-1,67 Prozent auf 4,13 EUR) und Erste Group Bank (-1,55 Prozent auf 95,25 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 37 916 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,573 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf
In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Andritz AG
|
12.03.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
12.03.26
|Minuszeichen in Wien: So performt der ATX Prime am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
12.03.26
|ATX aktuell: ATX am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
12.03.26
|Handel in Wien: ATX Prime gibt nach (finanzen.at)
|
12.03.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.03.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
12.03.26
|ATX-Handel aktuell: ATX verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Kapsch TrafficCom AG
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|26.02.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|25.11.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|26.02.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|25.11.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|26.02.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|25.11.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|04.09.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|08.03.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|09.03.18
|Kapsch TrafficCom Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|30.06.23
|Kapsch TrafficCom Hold
|Erste Group Bank
|11.05.21
|Kapsch TrafficCom Hold
|Erste Group Bank
|05.10.20
|Kapsch TrafficCom neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|26,00
|-0,76%
|AMAG
|26,70
|0,00%
|Andritz AG
|66,05
|-2,72%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,74
|0,00%
|Erste Group Bank AG
|93,80
|-3,05%
|Kapsch TrafficCom AG
|5,16
|-1,90%
|OMV AG
|57,95
|-0,34%
|Österreichische Post AG
|32,90
|-2,37%
|Raiffeisen
|37,84
|-2,87%
|Verbund AG
|65,65
|3,14%
|Warimpex
|0,50
|2,88%
|Wienerberger AG
|24,06
|-0,82%
|ZUMTOBEL AG
|4,16
|-1,07%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 661,50
|-1,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.