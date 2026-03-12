Andritz Aktie

WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

Index-Performance im Blick 12.03.2026 09:29:45

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge

Aktueller Marktbericht zum ATX Prime.

Aktueller Marktbericht zum ATX Prime.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,95 Prozent tiefer bei 2 676,33 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,020 Prozent auf 2 701,36 Punkte an der Kurstafel, nach 2 701,91 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 671,87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 701,36 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,484 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 838,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2025, wies der ATX Prime 2 536,98 Punkte auf. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 12.03.2025, bei 2 109,90 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,684 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2 907,38 Punkte. Bei 2 588,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell CPI Europe (+ 0,44 Prozent auf 15,81 EUR), Warimpex (+ 0,21 Prozent auf 0,49 EUR), Verbund (+ 0,16 Prozent auf 63,75 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 33,70 EUR) und AMAG (+ 0,00 Prozent auf 26,70 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Andritz (-4,12 Prozent auf 65,10 EUR), Addiko Bank (-2,29 Prozent auf 25,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,90 Prozent auf 5,16 EUR), ZUMTOBEL (-1,67 Prozent auf 4,13 EUR) und Erste Group Bank (-1,55 Prozent auf 95,25 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 37 916 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,573 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

