Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verliert

Der ATX Prime bewegt sich am ersten Tag der Woche auf rotem Terrain.

Am Montag notiert der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,54 Prozent leichter bei 3 172,07 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,101 Prozent auf 3 185,96 Punkte an der Kurstafel, nach 3 189,18 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 158,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 185,96 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Wert von 3 085,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, stand der ATX Prime noch bei 2 869,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 255,81 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 19,33 Prozent zu Buche. 3 243,92 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Frequentis (+ 1,14 Prozent auf 62,30 EUR), Österreichische Post (+ 1,10 Prozent auf 32,25 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,03 Prozent auf 78,50 EUR), EVN (+ 0,87 Prozent auf 29,00 EUR) und OMV (+ 0,67 Prozent auf 60,30 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-4,92 Prozent auf 8,70 EUR), AT S (AT&S) (-3,96 Prozent auf 179,40 EUR), Polytec (-3,56 Prozent auf 4,61 EUR), DO (-2,35 Prozent auf 207,50 EUR) und UNIQA Insurance (-2,12 Prozent auf 17,58 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 93 022 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,677 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Die OMV-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at