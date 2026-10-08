Wolford Aktie
WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007
|Kursentwicklung im Fokus
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08.10.2026 15:58:48
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verliert am Donnerstagnachmittag
Um 15:41 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,49 Prozent leichter bei 3 228,53 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,215 Prozent auf 3 237,54 Punkte an der Kurstafel, nach 3 244,52 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3 237,54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 194,57 Punkten erreichte.
ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 2,02 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 390,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 137,50 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, lag der ATX Prime bei 2 350,06 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 21,46 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern markiert.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Verbund (+ 2,93 Prozent auf 64,95 EUR), OMV (+ 1,78 Prozent auf 74,20 EUR), EVN (+ 1,75 Prozent auf 29,05 EUR), Flughafen Wien (+ 1,14 Prozent auf 53,40 EUR) und Österreichische Post (+ 0,98 Prozent auf 31,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Lenzing (-13,60 Prozent auf 10,80 EUR), Wolford (-10,62 Prozent auf 2,02 EUR), Warimpex (-7,63 Prozent auf 0,46 EUR), Raiffeisen (-2,51 Prozent auf 56,30 EUR) und Wienerberger (-2,06 Prozent auf 15,18 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im ATX Prime sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 330 385 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,177 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der ATX Prime-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,24 zu Buche schlagen. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,47 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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|05.10.20
|Wolford buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|19.03.19
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.18
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.12.17
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.08.17
|Wolford verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|05.10.20
|Wolford buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|19.03.19
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.18
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.12.17
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.08.17
|Wolford verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|05.10.20
|Wolford buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|10.12.15
|Wolford accumulate
|Erste Group Bank
|21.08.17
|Wolford verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.16
|Wolford verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|09.09.16
|Wolford verkaufen
|Erste Group Bank
|22.07.16
|Wolford Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|08.03.16
|Wolford accumulate
|Erste Group Bank
|19.03.19
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.18
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.12.17
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|06.04.16
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.15
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|108,70
|-1,72%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,80
|0,88%
|Flughafen Wien AG
|53,20
|0,76%
|Lenzing AG
|10,42
|-16,64%
|OMV AG
|74,10
|1,65%
|Österreichische Post AG
|30,85
|0,49%
|Raiffeisen
|55,85
|-3,29%
|Verbund AG
|65,00
|3,01%
|Warimpex
|0,50
|-0,60%
|Wienerberger AG
|15,35
|-0,97%
|Wolford AG
|2,14
|-5,31%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 219,02
|-0,79%
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