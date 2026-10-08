Wolford Aktie

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WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007

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Kursentwicklung im Fokus 08.10.2026 15:58:48

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verliert am Donnerstagnachmittag

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verliert am Donnerstagnachmittag

Am Nachmittag ziehen sich die Börsianer in Wien zurück.

Um 15:41 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,49 Prozent leichter bei 3 228,53 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,215 Prozent auf 3 237,54 Punkte an der Kurstafel, nach 3 244,52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3 237,54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 194,57 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 2,02 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 390,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 137,50 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, lag der ATX Prime bei 2 350,06 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 21,46 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Verbund (+ 2,93 Prozent auf 64,95 EUR), OMV (+ 1,78 Prozent auf 74,20 EUR), EVN (+ 1,75 Prozent auf 29,05 EUR), Flughafen Wien (+ 1,14 Prozent auf 53,40 EUR) und Österreichische Post (+ 0,98 Prozent auf 31,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Lenzing (-13,60 Prozent auf 10,80 EUR), Wolford (-10,62 Prozent auf 2,02 EUR), Warimpex (-7,63 Prozent auf 0,46 EUR), Raiffeisen (-2,51 Prozent auf 56,30 EUR) und Wienerberger (-2,06 Prozent auf 15,18 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 330 385 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,177 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,24 zu Buche schlagen. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,47 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Erste Group Bank AG 108,70 -1,72% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,80 0,88% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Flughafen Wien AG 53,20 0,76% Flughafen Wien AG
Lenzing AG 10,42 -16,64% Lenzing AG
OMV AG 74,10 1,65% OMV AG
Österreichische Post AG 30,85 0,49% Österreichische Post AG
Raiffeisen 55,85 -3,29% Raiffeisen
Verbund AG 65,00 3,01% Verbund AG
Warimpex 0,50 -0,60% Warimpex
Wienerberger AG 15,35 -0,97% Wienerberger AG
Wolford AG 2,14 -5,31% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 219,02 -0,79%

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