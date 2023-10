Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime zeigt sich letztendlich leichter

Der ATX Prime verlor am Mittwoch an Wert.

Zum Handelsende fiel der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,24 Prozent auf 1 521,50 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,007 Prozent höher bei 1 525,30 Punkten in den Handel, nach 1 525,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 530,80 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 518,85 Zählern.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 0,446 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 25.09.2023, lag der ATX Prime noch bei 1 583,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.07.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 638,18 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.10.2022, wies der ATX Prime einen Stand von 1 440,82 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 gab der Index bereits um 3,93 Prozent nach. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 1 789,53 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 515,02 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell ZUMTOBEL (+ 1,99 Prozent auf 5,63 EUR), Warimpex (+ 1,43 Prozent auf 0,71 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,40 Prozent auf 8,70 EUR), Raiffeisen (+ 1,05 Prozent auf 13,43 EUR) und Rosenbauer (+ 1,02 Prozent auf 29,60 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Wolford (-7,73 Prozent auf 4,30 EUR), AT S (AT&S) (-3,71 Prozent auf 22,84 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,16 Prozent auf 110,40 EUR), Marinomed Biotech (-2,68 Prozent auf 36,30 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,76 Prozent auf 47,55 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 639 450 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 28,575 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

In diesem Jahr präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,54 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at