Rosenbauer Aktie
WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554
|Wiener Börse-Handel im Fokus
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14.09.2026 15:58:53
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime zeigt sich schwächer
Um 15:41 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,82 Prozent tiefer bei 3 317,28 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,053 Prozent auf 3 380,73 Punkte an der Kurstafel, nach 3 378,94 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 381,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 313,02 Punkten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 316,35 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3 085,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 319,26 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 24,80 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 392,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten registriert.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Rosenbauer (+ 1,56 Prozent auf 65,20 EUR), Addiko Bank (+ 1,19 Prozent auf 25,50 EUR), OMV (+ 1,11 Prozent auf 72,65 EUR), Semperit (+ 0,83 Prozent auf 18,15 EUR) und STRABAG SE (+ 0,56 Prozent auf 106,80 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen AT S (AT&S) (-8,41 Prozent auf 152,40 EUR), Lenzing (-3,86 Prozent auf 21,15 EUR), Raiffeisen (-3,53 Prozent auf 64,15 EUR), Frequentis (-3,40 Prozent auf 65,40 EUR) und FACC (-3,30 Prozent auf 15,24 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf
Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 329 908 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47,391 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,42 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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