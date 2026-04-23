Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime zeigt sich zum Start leichter

Der ATX Prime setzt am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Donnerstag bewegt sich der ATX Prime um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,19 Prozent leichter bei 2 870,99 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,002 Prozent schwächer bei 2 876,29 Punkten, nach 2 876,36 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 876,86 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 862,44 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 2,57 Prozent. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 23.03.2026, bei 2 613,25 Punkten. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 23.01.2026, bei 2 740,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.04.2025, wurde der ATX Prime mit 2 021,69 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,01 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 953,91 Punkten. 2 489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Palfinger (+ 1,78 Prozent auf 37,25 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,47 Prozent auf 89,50 EUR), OMV (+ 1,04 Prozent auf 58,50 EUR), BAWAG (+ 0,80 Prozent auf 152,10 EUR) und Wienerberger (+ 0,32 Prozent auf 25,00 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-6,25 Prozent auf 2,70 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,54 Prozent auf 5,38 EUR), Marinomed Biotech (-2,19 Prozent auf 13,40 EUR), Polytec (-1,86 Prozent auf 3,70 EUR) und Erste Group Bank (-1,43 Prozent auf 99,95 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 10 330 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 39,734 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Die Warimpex-Aktie verzeichnet mit 6,26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index weist die OMV-Aktie mit 7,57 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at