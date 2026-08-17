Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime zum Handelsende in der Verlustzone

Der ATX Prime gab im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,52 Prozent auf 3 299,02 Punkte nach. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 3 316,41 Punkte an der Kurstafel, nach 3 316,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 296,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 325,99 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 17.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3 136,85 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 898,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 419,37 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 24,11 Prozent. Bei 3 337,77 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Semperit (+ 7,28 Prozent auf 16,95 EUR), Rosenbauer (+ 5,33 Prozent auf 63,20 EUR), Polytec (+ 1,60 Prozent auf 5,08 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,05 Prozent auf 4,79 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,03 Prozent auf 29,30 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-4,00 Prozent auf 4,80 EUR), Wienerberger (-3,18 Prozent auf 20,08 EUR), Addiko Bank (-3,09 Prozent auf 25,10 EUR), Flughafen Wien (-2,69 Prozent auf 50,60 EUR) und ZUMTOBEL (-2,45 Prozent auf 3,98 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 413 932 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 47,624 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Die OMV-Aktie weist mit 7,37 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at