ATX
|
6 099,93
|
-48,31
|
-0,79 %
|ATX-Performance
|
26.05.2026 12:26:51
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX sackt am Dienstagmittag ab
Um 12:09 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,30 Prozent schwächer bei 6 129,75 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 168,789 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 6 148,24 Punkte an der Kurstafel, nach 6 148,24 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 103,66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 148,89 Einheiten.
ATX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 753,83 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, bei 5 763,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.05.2025, wies der ATX einen Wert von 4 415,57 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,54 Prozent. Bei 6 148,89 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Österreichische Post (+ 1,27 Prozent auf 32,00 EUR), Verbund (+ 0,84 Prozent auf 60,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,75 Prozent auf 33,45 EUR), PORR (+ 0,42 Prozent auf 35,55 EUR) und STRABAG SE (+ 0,33 Prozent auf 91,80 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Vienna Insurance (-2,92 Prozent auf 63,20 EUR), DO (-1,68 Prozent auf 187,60 EUR), Palfinger (-1,61 Prozent auf 33,70 EUR), Lenzing (-1,41 Prozent auf 24,50 EUR) und voestalpine (-0,89 Prozent auf 46,94 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 110 437 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38,180 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick
2026 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 099,93
|-0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: ATX und DAX gehen leichter aus dem Handel -- Wall Street uneinheitlich -- Asiatische Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag abwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Tendenzen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.