Anleger in Wien halten sich zurück: ATX sackt am Dienstagmittag ab

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,30 Prozent schwächer bei 6 129,75 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 168,789 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 6 148,24 Punkte an der Kurstafel, nach 6 148,24 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 103,66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 148,89 Einheiten.

ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 753,83 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, bei 5 763,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.05.2025, wies der ATX einen Wert von 4 415,57 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,54 Prozent. Bei 6 148,89 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Österreichische Post (+ 1,27 Prozent auf 32,00 EUR), Verbund (+ 0,84 Prozent auf 60,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,75 Prozent auf 33,45 EUR), PORR (+ 0,42 Prozent auf 35,55 EUR) und STRABAG SE (+ 0,33 Prozent auf 91,80 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Vienna Insurance (-2,92 Prozent auf 63,20 EUR), DO (-1,68 Prozent auf 187,60 EUR), Palfinger (-1,61 Prozent auf 33,70 EUR), Lenzing (-1,41 Prozent auf 24,50 EUR) und voestalpine (-0,89 Prozent auf 46,94 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 110 437 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38,180 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

2026 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at