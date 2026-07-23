Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|ATX-Marktbericht
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23.07.2026 17:58:47
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX schlussendlich in Rot
Am Donnerstag notierte der ATX via Wiener Börse schlussendlich 1,06 Prozent schwächer bei 6 459,21 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 181,824 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,058 Prozent höher bei 6 531,95 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 528,16 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 532,59 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 408,50 Zählern.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht kletterte der ATX bereits um 1,49 Prozent. Vor einem Monat, am 23.06.2026, wurde der ATX auf 6 545,85 Punkte taxiert. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 23.04.2026, den Stand von 5 813,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, wurde der ATX mit 4 510,94 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 20,69 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6 599,69 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Punkten.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 3,66 Prozent auf 58,00 EUR), OMV (+ 1,65 Prozent auf 64,80 EUR), Palfinger (+ 0,00 Prozent auf 32,70 EUR), Verbund (-0,08 Prozent auf 59,80 EUR) und Vienna Insurance (-0,15 Prozent auf 65,50 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-5,18 Prozent auf 168,40 EUR), Wienerberger (-4,23 Prozent auf 20,38 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,92 Prozent auf 31,60 EUR), STRABAG SE (-2,54 Prozent auf 84,30 EUR) und Lenzing (-2,51 Prozent auf 25,20 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 667 276 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,172 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick
Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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