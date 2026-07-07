Anleger in Wien halten sich zurück: ATX schlussendlich leichter

Zum Handelsende tendierte der ATX im Wiener Börse-Handel 1,18 Prozent leichter bei 6 488,23 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 182,436 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,076 Prozent leichter bei 6 560,51 Punkten, nach 6 565,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 567,32 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 474,59 Zählern.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 6 084,17 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, wies der ATX einen Wert von 5 443,35 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 408,14 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 21,24 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Verbund (+ 1,60 Prozent auf 57,10 EUR), Österreichische Post (+ 0,79 Prozent auf 31,70 EUR), CA Immobilien (+ 0,21 Prozent auf 24,00 EUR), OMV (+ 0,00 Prozent auf 57,05 EUR) und Raiffeisen (+ 0,00 Prozent auf 56,80 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-10,37 Prozent auf 172,80 EUR), PORR (-4,35 Prozent auf 43,95 EUR), DO (-2,25 Prozent auf 217,00 EUR), STRABAG SE (-2,07 Prozent auf 90,10 EUR) und Vienna Insurance (-1,94 Prozent auf 65,80 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 405 063 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,910 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,92 erwartet. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,95 Prozent.

Redaktion finanzen.at