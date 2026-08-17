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ATX-Kursentwicklung 17.08.2026 17:58:47

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX schwächelt zum Ende des Montagshandels

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX schwächelt zum Ende des Montagshandels

Der ATX zeigte sich zum Handelsende im Minus.

Am Montag fiel der ATX via Wiener Börse schlussendlich um 0,47 Prozent auf 6 701,69 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 187,776 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 6 733,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6 733,16 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 6 755,49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 693,17 Punkten erreichte.

ATX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 17.07.2026, stand der ATX noch bei 6 364,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 5 859,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Wert von 4 846,17 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 25,22 Prozent. Bei 6 780,42 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 1,03 Prozent auf 29,30 EUR), Verbund (+ 0,89 Prozent auf 56,90 EUR), OMV (+ 0,53 Prozent auf 66,10 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,23 Prozent auf 173,60 EUR) und Raiffeisen (-0,08 Prozent auf 62,85 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Wienerberger (-3,18 Prozent auf 20,08 EUR), PORR (-2,18 Prozent auf 38,10 EUR), CA Immobilien (-2,10 Prozent auf 23,35 EUR), BAWAG (-1,77 Prozent auf 177,40 EUR) und Palfinger (-0,98 Prozent auf 30,25 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 413 932 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 47,624 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,98 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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