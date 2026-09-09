DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|ATX im Fokus
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09.09.2026 17:58:52
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX verbucht schlussendlich Abschläge
Am Mittwoch bewegte sich der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 0,66 Prozent leichter bei 6 859,91 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 194,191 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,023 Prozent auf 6 903,97 Punkte an der Kurstafel, nach 6 905,58 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 802,75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 907,77 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX auf Jahressicht
Auf Wochensicht kletterte der ATX bereits um 0,002 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der ATX 6 652,73 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6 008,65 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 655,57 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 28,18 Prozent. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 910,60 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 1,20 Prozent auf 169,20 EUR), OMV (+ 1,14 Prozent auf 70,85 EUR), Verbund (+ 1,07 Prozent auf 61,65 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,66 Prozent auf 30,30 EUR) und Raiffeisen (+ 0,53 Prozent auf 65,85 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Palfinger (-2,93 Prozent auf 31,45 EUR), Wienerberger (-2,79 Prozent auf 18,83 EUR), DO (-2,68 Prozent auf 200,00 EUR), voestalpine (-2,47 Prozent auf 45,10 EUR) und PORR (-1,75 Prozent auf 36,55 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 421 497 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 48,401 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus
Die OMV-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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