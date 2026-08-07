Anleger in Wien halten sich zurück: ATX verbucht zum Handelsstart Verluste

Der ATX gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Um 09:11 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,38 Prozent auf 6 718,80 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 187,616 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,055 Prozent leichter bei 6 740,95 Punkten, nach 6 744,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 718,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 752,42 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 3,99 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 07.07.2026, den Wert von 6 488,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der ATX einen Wert von 5 941,42 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, wies der ATX einen Stand von 4 656,25 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 25,54 Prozent zu. Bei 6 780,42 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell voestalpine (+ 0,47 Prozent auf 47,34 EUR), STRABAG SE (+ 0,46 Prozent auf 86,80 EUR), Palfinger (+ 0,33 Prozent auf 30,30 EUR), CA Immobilien (+ 0,21 Prozent auf 24,35 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 32,40 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-2,71 Prozent auf 143,80 EUR), Lenzing (-1,24 Prozent auf 23,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,22 Prozent auf 28,40 EUR), Vienna Insurance (-0,55 Prozent auf 72,90 EUR) und BAWAG (-0,49 Prozent auf 182,20 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 398 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 47,041 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Im ATX weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at