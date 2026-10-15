Anleger in Wien halten sich zurück: ATX verliert

Um 12:10 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 1,01 Prozent tiefer bei 6 552,51 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 188,843 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,033 Prozent schwächer bei 6 616,92 Punkten, nach 6 619,12 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6 616,92 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 482,98 Punkten lag.

ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,113 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6 746,53 Punkten gehandelt. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 15.07.2026, den Wert von 6 471,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, betrug der ATX-Kurs 4 675,42 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 22,44 Prozent nach oben. 7 043,27 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Wienerberger (+ 2,63 Prozent auf 15,98 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,30 Prozent auf 17,12 EUR), CA Immobilien (+ 0,72 Prozent auf 21,05 EUR), DO (+ 0,51 Prozent auf 195,80 EUR) und Österreichische Post (+ 0,32 Prozent auf 31,15 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-11,14 Prozent auf 178,60 EUR), Andritz (-1,70 Prozent auf 80,80 EUR), Verbund (-1,36 Prozent auf 65,50 EUR), Palfinger (-1,12 Prozent auf 26,40 EUR) und Lenzing (-1,08 Prozent auf 11,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 234 111 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43,118 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,19 erwartet. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at