ATX
|
6 044,78
|
-50,52
|
-0,83 %
|Index im Blick
|
28.05.2026 15:59:11
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX verliert am Donnerstagnachmittag
Am Donnerstag fällt der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 0,93 Prozent auf 6 038,39 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 171,891 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,001 Prozent tiefer bei 6 095,23 Punkten in den Handel, nach 6 095,30 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 121,63 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 037,56 Zählern.
ATX-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,906 Prozent. Vor einem Monat, am 28.04.2026, wies der ATX einen Wert von 5 779,43 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, betrug der ATX-Kurs 5 701,70 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 433,37 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,83 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 167,48 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im ATX aktuell
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell PORR (+ 5,62 Prozent auf 38,50 EUR), OMV (+ 0,00 Prozent auf 61,25 EUR), STRABAG SE (-0,11 Prozent auf 92,90 EUR), Verbund (-0,26 Prozent auf 58,10 EUR) und Erste Group Bank (-0,49 Prozent auf 101,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Schoeller-Bleckmann (-3,32 Prozent auf 33,45 EUR), EVN (-3,12 Prozent auf 27,95 EUR), DO (-2,66 Prozent auf 182,80 EUR), CA Immobilien (-2,58 Prozent auf 24,55 EUR) und Vienna Insurance (-2,08 Prozent auf 61,30 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 166 211 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,850 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX-Werte
Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,30 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 043,40
|-0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Iran-Krieg fragil: Dow stabil -- ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.