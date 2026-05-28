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Index im Blick 28.05.2026 15:59:11

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX verliert am Donnerstagnachmittag

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX verliert am Donnerstagnachmittag

Der ATX verliert aktuell an Boden.

Am Donnerstag fällt der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 0,93 Prozent auf 6 038,39 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 171,891 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,001 Prozent tiefer bei 6 095,23 Punkten in den Handel, nach 6 095,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 121,63 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 037,56 Zählern.

ATX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,906 Prozent. Vor einem Monat, am 28.04.2026, wies der ATX einen Wert von 5 779,43 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, betrug der ATX-Kurs 5 701,70 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 433,37 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,83 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 167,48 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell PORR (+ 5,62 Prozent auf 38,50 EUR), OMV (+ 0,00 Prozent auf 61,25 EUR), STRABAG SE (-0,11 Prozent auf 92,90 EUR), Verbund (-0,26 Prozent auf 58,10 EUR) und Erste Group Bank (-0,49 Prozent auf 101,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Schoeller-Bleckmann (-3,32 Prozent auf 33,45 EUR), EVN (-3,12 Prozent auf 27,95 EUR), DO (-2,66 Prozent auf 182,80 EUR), CA Immobilien (-2,58 Prozent auf 24,55 EUR) und Vienna Insurance (-2,08 Prozent auf 61,30 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 166 211 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,850 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,30 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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