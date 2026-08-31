Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zeigt sich schlussendlich schwächer

Am Montag fiel der ATX via Wiener Börse zum Handelsende um 0,27 Prozent auf 6 768,24 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 190,950 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 6 786,37 Punkte an der Kurstafel, nach 6 786,58 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6 845,42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 768,24 Punkten lag.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wies der ATX einen Wert von 6 457,92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 6 148,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 4 614,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 26,47 Prozent aufwärts. Bei 6 845,42 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten verzeichnet.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit OMV (+ 2,39 Prozent auf 68,50 EUR), Vienna Insurance (+ 2,12 Prozent auf 72,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,96) Prozent auf 31,25 EUR), Raiffeisen (+ 1,75 Prozent auf 63,80 EUR) und Palfinger (+ 1,44 Prozent auf 31,80 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen STRABAG SE (-4,74 Prozent auf 94,50 EUR), PORR (-3,25 Prozent auf 37,25 EUR), DO (-2,87 Prozent auf 203,00 EUR), Erste Group Bank (-1,86 Prozent auf 121,30 EUR) und voestalpine (-0,91 Prozent auf 45,70 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 559 742 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 48,013 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at