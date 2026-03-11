ATX
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zeigt sich zum Start leichter
Um 09:11 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,54 Prozent leichter bei 5 423,12 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 156,458 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,010 Prozent auf 5 453,01 Punkte an der Kurstafel, nach 5 452,49 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 453,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 416,65 Punkten.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0,230 Prozent. Vor einem Monat, am 11.02.2026, wurde der ATX auf 5 807,55 Punkte taxiert. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 11.12.2025, bei 5 173,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.03.2025, wies der ATX 4 175,61 Punkte auf.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,33 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 202,63 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit OMV (+ 0,44 Prozent auf 56,95 EUR), BAWAG (+ 0,24 Prozent auf 124,90 EUR), Wienerberger (+ 0,08 Prozent auf 24,46 EUR), CPI Europe (-0,19 Prozent auf 15,90 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,40 Prozent auf 37,05 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen EVN (-1,79 Prozent auf 27,50 EUR), Vienna Insurance (-1,53 Prozent auf 64,30 EUR), Verbund (-1,10 Prozent auf 63,00 EUR), PORR (-1,03 Prozent auf 38,40 EUR) und Lenzing (-0,89 Prozent auf 22,30 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX
Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 32 228 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 37,729 Mrd. Euro.
ATX-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,78 erwartet. Mit 7,52 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
