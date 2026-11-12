Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zeigt sich zum Start leichter

Um 09:12 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,59 Prozent leichter bei 6 699,25 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 193,234 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,022 Prozent auf 6 737,36 Punkte an der Kurstafel, nach 6 738,85 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 738,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 695,27 Punkten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 4,11 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wurde der ATX auf 6 609,76 Punkte taxiert. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 6 710,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der ATX 4 931,68 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 25,18 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Lenzing (+ 1,24 Prozent auf 11,44 EUR), EVN (+ 0,48 Prozent auf 31,40 EUR), Vienna Insurance (+ 0,39 Prozent auf 77,10 EUR), PORR (+ 0,30 Prozent auf 33,35 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,27 Prozent auf 73,60 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen STRABAG SE (-2,00 Prozent auf 108,00 EUR), Raiffeisen (-1,25 Prozent auf 63,40 EUR), Erste Group Bank (-1,19 Prozent auf 116,60 EUR), Palfinger (-0,88 Prozent auf 28,00 EUR) und UNIQA Insurance (-0,84 Prozent auf 18,90 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 104 159 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,721 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,03 erwartet. Mit 6,75 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at