ATX
|
5 441,57
|
-28,76
|
-0,53 %
|ATX im Fokus
|
19.01.2026 17:59:09
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone
Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,53 Prozent schwächer bei 5 441,57 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 159,599 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,195 Prozent leichter bei 5 459,65 Punkten in den Handel, nach 5 470,33 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag am Montag bei 5 387,87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 459,65 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX
Der ATX stand noch vor einem Monat, am 19.12.2025, bei 5 234,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, mit 4 578,37 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wies der ATX einen Wert von 3 780,50 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,68 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 477,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 343,46 Zählern markiert.
Tops und Flops im ATX
Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit voestalpine (+ 1,44 Prozent auf 39,32 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,40 Prozent auf 15,90 EUR), Vienna Insurance (+ 1,20 Prozent auf 67,40 EUR), CA Immobilien (+ 0,16 Prozent auf 24,90 EUR) und Österreichische Post (+ 0,15 Prozent auf 32,75 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Schoeller-Bleckmann (-2,95 Prozent auf 31,25 EUR), Wienerberger (-2,66 Prozent auf 27,86 EUR), Verbund (-2,60 Prozent auf 61,80 EUR), DO (-2,18 Prozent auf 201,50 EUR) und STRABAG SE (-1,93 Prozent auf 81,40 EUR).
Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 291 708 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,739 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.
ATX-Fundamentalkennzahlen
Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
|ATX
|5 441,57
|-0,53%
