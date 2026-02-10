ATX

ATX im Blick 10.02.2026 17:59:10

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zum Handelsende mit Abgaben

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zum Handelsende mit Abgaben

Der ATX zeigte sich letztendlich im Minus.

Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,51 Prozent schwächer bei 5 724,31 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 164,724 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,036 Prozent auf 5 751,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5 753,52 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 5 712,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 762,31 Punkten erreichte.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, notierte der ATX bei 5 403,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, wies der ATX einen Stand von 4 836,42 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.02.2025, wurde der ATX auf 3 909,37 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,96 Prozent nach oben. Bei 5 762,31 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 314,88 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 3,33 Prozent auf 27,95 EUR), Wienerberger (+ 1,61 Prozent auf 30,32 EUR), Verbund (+ 1,57 Prozent auf 61,55 EUR), voestalpine (+ 1,34 Prozent auf 43,80 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,20 Prozent auf 33,70 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Vienna Insurance (-3,37 Prozent auf 65,90 EUR), UNIQA Insurance (-2,97 Prozent auf 15,66 EUR), BAWAG (-2,31 Prozent auf 135,10 EUR), Erste Group Bank (-1,55 Prozent auf 107,70 EUR) und AT S (AT&S) (-1,53 Prozent auf 51,50 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 407 310 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41,554 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,14 erwartet. Mit 8,17 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
