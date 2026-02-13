Anleger in Wien halten sich zurück: Das macht der ATX Prime am Nachmittag

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Freitagnachmittag.

Am Freitag steht der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 2,18 Prozent im Minus bei 2 776,11 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,003 Prozent höher bei 2 838,18 Punkten, nach 2 838,10 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 838,18 Punkte, das Tagestief hingegen 2 775,27 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 1,34 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 13.01.2026, den Wert von 2 686,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.11.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 435,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 016,04 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,44 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 896,54 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 638,17 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit DO (+ 6,11 Prozent auf 212,00 EUR), Palfinger (+ 2,59 Prozent auf 39,55 EUR), UBM Development (+ 1,27 Prozent auf 20,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,78 Prozent auf 15,48 EUR) und AMAG (+ 0,76 Prozent auf 26,40 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Erste Group Bank (-5,83 Prozent auf 100,10 EUR), Verbund (-3,97 Prozent auf 58,00 EUR), Frequentis (-3,57 Prozent auf 75,60 EUR), ZUMTOBEL (-3,45 Prozent auf 4,06 EUR) und Addiko Bank (-3,05 Prozent auf 25,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 245 057 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 41,787 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

2026 hat die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at