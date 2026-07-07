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07.07.2026 15:58:45
Anleger in Wien halten sich zurück: So performt der ATX am Dienstagnachmittag
Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,61 Prozent auf 6 525,21 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 182,436 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6 560,51 Zählern und damit 0,076 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6 565,51 Punkte).
Der ATX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 6 502,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 567,32 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der ATX einen Stand von 6 084,17 Punkten auf. Der ATX lag vor drei Monaten, am 07.04.2026, bei 5 443,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, wies der ATX einen Wert von 4 408,14 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 21,93 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Österreichische Post (+ 1,75 Prozent auf 32,00 EUR), Verbund (+ 1,16 Prozent auf 56,85 EUR), OMV (+ 0,79 Prozent auf 57,50 EUR), Wienerberger (+ 0,52 Prozent auf 23,08 EUR) und EVN (+ 0,51 Prozent auf 29,40 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil AT S (AT&S) (-9,65 Prozent auf 174,20 EUR), PORR (-2,50 Prozent auf 44,80 EUR), DO (-1,80 Prozent auf 218,00 EUR), Palfinger (-1,06 Prozent auf 32,80 EUR) und STRABAG SE (-0,87 Prozent auf 91,20 EUR).
Die meistgehandelten ATX-Aktien
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 175 390 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 45,910 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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