Anleger in Wien halten sich zurück: So performt der ATX Prime am Mittag

Heute legen Börsianer in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag fällt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,11 Prozent auf 2 874,09 Punkte zurück. Zuvor ging der ATX Prime 0,017 Prozent leichter bei 2 876,84 Punkten in den Handel, nach 2 877,32 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tagestief bei 2 868,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 889,83 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 2,67 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 20.01.2026, einen Stand von 2 665,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 397,09 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 019,47 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,12 Prozent zu. Bei 2 897,43 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit FACC (+ 5,43 Prozent auf 12,04 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,43 Prozent auf 4,22 EUR), CA Immobilien (+ 1,55) Prozent auf 26,20 EUR), STRABAG SE (+ 1,55 Prozent auf 91,80 EUR) und PORR (+ 1,13 Prozent auf 40,10 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wolford (-6,96 Prozent auf 2,94 EUR), AT S (AT&S) (-2,85 Prozent auf 49,45 EUR), Addiko Bank (-2,29 Prozent auf 25,60 EUR), DO (-2,07 Prozent auf 212,50 EUR) und Telekom Austria (-2,01 Prozent auf 9,75 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 180 363 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 41,787 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Die Warimpex-Aktie verzeichnet mit 6,26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at