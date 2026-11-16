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16.11.2026 12:26:54
Anleger in Wien halten sich zurück: So steht der ATX mittags
Am Montag bewegt sich der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,14 Prozent tiefer bei 6 645,78 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 194,070 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,006 Prozent höher bei 6 655,25 Punkten in den Handel, nach 6 654,83 Punkten am Vortag.
Bei 6 628,92 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 6 660,95 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der ATX einen Wert von 6 557,32 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der ATX bei 6 733,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, stand der ATX bei 4 853,39 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 24,18 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit PORR (+ 1,52 Prozent auf 33,50 EUR), STRABAG SE (+ 0,75 Prozent auf 107,40 EUR), Österreichische Post (+ 0,62 Prozent auf 32,30 EUR), Vienna Insurance (+ 0,52 Prozent auf 77,60 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,43 Prozent auf 116,40 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-3,08 Prozent auf 119,60 EUR), Lenzing (-1,97 Prozent auf 10,92 EUR), Verbund (-1,29 Prozent auf 72,75 EUR), Wienerberger (-1,16 Prozent auf 16,26 EUR) und voestalpine (-1,09 Prozent auf 36,16 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 105 422 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 45,021 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte
2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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