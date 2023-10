Anleger in Zürich halten sich zurück: Das macht der SMI am Freitagnachmittag

Um 15:41 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,13 Prozent schwächer bei 10 965,08 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,247 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,178 Prozent schwächer bei 10 960,26 Punkten, nach 10 979,77 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Freitag bei 10 987,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 901,19 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 1,49 Prozent. Vor einem Monat, am 13.09.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 10 976,38 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 13.07.2023, einen Stand von 11 021,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2022, erreichte der SMI einen Stand von 10 227,90 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2023 bereits um 0,124 Prozent nach. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 616,37 Punkten. 10 395,33 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Swiss Re (+ 1,31 Prozent auf 98,64 CHF), Roche (+ 1,23 Prozent auf 255,80 CHF), Sika (+ 1,02 Prozent auf 237,30 CHF), Swisscom (+ 0,66 Prozent auf 548,80 CHF) und Holcim (+ 0,55 Prozent auf 58,60 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Lonza (-3,01 Prozent auf 418,60 CHF), Richemont (-1,80 Prozent auf 106,55 CHF), UBS (-1,68 Prozent auf 22,21 CHF), Sonova (-1,09 Prozent auf 217,70 CHF) und Givaudan (-1,07 Prozent auf 2 879,00 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 023 011 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 284,543 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

