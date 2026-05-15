Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|SLI-Entwicklung
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15.05.2026 15:58:43
Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI am Nachmittag im Minus
Am Freitag steht der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,29 Prozent im Minus bei 2 100,10 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,239 Prozent auf 2 111,31 Punkte an der Kurstafel, nach 2 106,27 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2 116,20 Punkte, das Tagestief hingegen 2 094,71 Zähler.
SLI-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 0,132 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, betrug der SLI-Kurs 2 131,37 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bei 2 157,03 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 15.05.2025, bei 2 010,93 Punkten.
Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 2,37 Prozent. Bei 2 223,32 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Alcon (+ 2,56 Prozent auf 50,88 CHF), Sonova (+ 1,83 Prozent auf 177,70 CHF), Roche (+ 1,69 Prozent auf 325,40 CHF), Swiss Life (+ 1,65 Prozent auf 851,40 CHF) und Swiss Re (+ 1,59 Prozent auf 121,35 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Holcim (-4,69 Prozent auf 72,68 CHF), Sika (-2,38 Prozent auf 137,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,37 Prozent auf 80,90 CHF), Logitech (-2,34 Prozent auf 79,30 CHF) und Amrize (-2,23 Prozent auf 39,11 CHF).
Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 118 557 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 278,431 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,47 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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