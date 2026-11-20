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20.11.2026 12:27:06
Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI gibt am Freitagmittag nach
Am Freitag notiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,62 Prozent leichter bei 2 353,34 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,269 Prozent auf 2 361,67 Punkte an der Kurstafel, nach 2 368,04 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 343,38 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 365,01 Zählern.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 3,21 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wurde der SLI mit 2 316,31 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der SLI einen Wert von 2 299,21 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wies der SLI 2 023,97 Punkte auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,41 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 443,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.
SLI-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Nestlé (+ 1,53 Prozent auf 85,74 CHF), Lindt (+ 1,46 Prozent auf 8 335,00 CHF), Swisscom (+ 1,21 Prozent auf 713,50 CHF), Givaudan (+ 0,69 Prozent auf 4 082,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,68 Prozent auf 148,90 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil VAT (-4,28 Prozent auf 501,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,84 Prozent auf 65,60 CHF), Julius Bär (-2,76 Prozent auf 66,12 CHF), UBS (-2,76 Prozent auf 37,35 CHF) und Richemont (-2,15 Prozent auf 173,35 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SLI
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 857 321 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 346,825 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,71 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|70,06
|-3,50%
|Amrize
|35,64
|-2,54%
|Givaudan AG
|4 339,00
|0,02%
|Julius Bär
|70,08
|-3,68%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 930,00
|1,53%
|Nestlé SA (Nestle)
|92,19
|1,25%
|Partners Group AG
|659,60
|-2,94%
|Richemont
|181,05
|-4,69%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|424,00
|-0,93%
|Swiss Re AG
|160,45
|0,69%
|Swisscom AG
|771,00
|2,05%
|UBS
|39,38
|-4,37%
|VAT
|528,40
|-4,83%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 340,78
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