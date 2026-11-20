Am Freitag notiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,62 Prozent leichter bei 2 353,34 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,269 Prozent auf 2 361,67 Punkte an der Kurstafel, nach 2 368,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 343,38 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 365,01 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 3,21 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wurde der SLI mit 2 316,31 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der SLI einen Wert von 2 299,21 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wies der SLI 2 023,97 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,41 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 443,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.

SLI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Nestlé (+ 1,53 Prozent auf 85,74 CHF), Lindt (+ 1,46 Prozent auf 8 335,00 CHF), Swisscom (+ 1,21 Prozent auf 713,50 CHF), Givaudan (+ 0,69 Prozent auf 4 082,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,68 Prozent auf 148,90 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil VAT (-4,28 Prozent auf 501,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,84 Prozent auf 65,60 CHF), Julius Bär (-2,76 Prozent auf 66,12 CHF), UBS (-2,76 Prozent auf 37,35 CHF) und Richemont (-2,15 Prozent auf 173,35 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 857 321 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 346,825 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,71 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at