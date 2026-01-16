Roche Aktie
Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI gibt mittags nach
Um 12:10 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,25 Prozent tiefer bei 2 176,14 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,218 Prozent auf 2 176,81 Punkte an der Kurstafel, nach 2 181,57 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 178,92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 170,88 Einheiten.
So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,287 Prozent. Vor einem Monat, am 16.12.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 112,36 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, notierte der SLI bei 2 051,01 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, bei 1 972,95 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 1,17 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 128,11 Punkten verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 1,71 Prozent auf 61,92 CHF), Novartis (+ 1,38 Prozent auf 116,06 CHF), Roche (+ 0,72 Prozent auf 348,20 CHF), Alcon (+ 0,44 Prozent auf 64,02 CHF) und Julius Bär (+ 0,41 Prozent auf 67,90 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen ams-OSRAM (-4,52 Prozent auf 8,13 CHF), Richemont (-4,02 Prozent auf 163,70 CHF), Sika (-2,37 Prozent auf 150,55 CHF), Temenos (-2,13 Prozent auf 78,30 CHF) und Adecco SA (-1,54 Prozent auf 23,00 CHF).
Die teuersten Konzerne im SLI
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 919 609 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 294,131 Mrd. Euro.
SLI-Fundamentalkennzahlen
Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 9,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,45 Prozent, die höchste im Index.
