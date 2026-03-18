Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch bewegt sich der SLI um 15:41 Uhr via SIX 1,34 Prozent tiefer bei 2 028,54 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,267 Prozent auf 2 061,68 Punkte an der Kurstafel, nach 2 056,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 027,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 062,95 Punkten.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,122 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 18.02.2026, stand der SLI bei 2 192,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, lag der SLI bei 2 128,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, wies der SLI einen Wert von 2 113,38 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,69 Prozent zurück. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 014,47 Zählern erreicht.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Holcim (+ 1,56 Prozent auf 65,04 CHF), VAT (+ 1,48 Prozent auf 522,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,08 Prozent auf 67,30 CHF), Galderma (+ 0,62 Prozent auf 146,20 CHF) und Sika (+ 0,15 Prozent auf 135,50 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Logitech (-5,99 Prozent auf 71,20 CHF), Nestlé (-3,74 Prozent auf 77,82 CHF), Sonova (-3,35 Prozent auf 183,00 CHF), Lindt (-2,91 Prozent auf 10 690,00 CHF) und Roche (-2,75 Prozent auf 315,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 804 837 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 282,845 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at