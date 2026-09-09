Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Kursverlauf
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09.09.2026 17:58:52
Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
Der SLI tendierte im SIX-Handel letztendlich um 1,77 Prozent leichter bei 2 225,62 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,612 Prozent auf 2 251,87 Punkte an der Kurstafel, nach 2 265,74 Punkten am Vortag.
Bei 2 224,38 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 255,28 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 2,29 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 2 336,65 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, wies der SLI einen Wert von 2 137,72 Punkten auf. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bei 2 018,93 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 3,47 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
SLI-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Lindt (+ 0,95 Prozent auf 8 520,00 CHF), Logitech (+ 0,28 Prozent auf 79,66 CHF), Alcon (+ 0,14 Prozent auf 55,90 CHF), Novartis (-0,13 Prozent auf 111,66 CHF) und Straumann (-0,43 Prozent auf 93,18 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Richemont (-4,66 Prozent auf 175,10 CHF), Galderma (-4,46 Prozent auf 155,45 CHF), Nestlé (-3,31 Prozent auf 77,73 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,28 Prozent auf 78,32 CHF) und Lonza (-3,24 Prozent auf 538,00 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SLI
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 481 093 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 299,001 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
SLI-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,41 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|83,08
|-3,10%
|Alcon AG
|58,88
|-1,31%
|Galderma
|165,65
|-3,64%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 015,00
|0,95%
|Logitech S.A.
|85,02
|0,38%
|Lonza AG (N)
|571,00
|-2,99%
|Nestlé SA (Nestle)
|82,68
|-2,86%
|Novartis AG
|118,26
|-0,27%
|Partners Group AG
|705,20
|-1,15%
|Richemont
|185,70
|-4,40%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|369,00
|-0,33%
|Straumann Holding AG
|98,58
|-0,26%
|Swiss Re AG
|142,50
|-0,59%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 225,62
|-1,77%
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