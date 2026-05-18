Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI legt mittags den Rückwärtsgang ein

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,64 Prozent leichter bei 2 088,33 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,792 Prozent auf 2 085,11 Punkte an der Kurstafel, nach 2 101,76 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 2 095,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 083,75 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wies der SLI einen Stand von 2 167,65 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, wies der SLI einen Stand von 2 192,55 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, einen Stand von 2 023,90 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 2,91 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Sonova (+ 2,57 Prozent auf 183,70 CHF), Swiss Re (+ 0,95 Prozent auf 122,60 CHF), Lindt (+ 0,60 Prozent auf 9 165,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,42 Prozent auf 568,00 CHF) und Alcon (+ 0,28 Prozent auf 50,56 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Holcim (-3,20 Prozent auf 70,08 CHF), Kühne + Nagel International (-2,54 Prozent auf 170,60 CHF), Schindler (-2,36 Prozent auf 256,20 CHF), Amrize (-2,13 Prozent auf 38,08 CHF) und Richemont (-2,06 Prozent auf 152,40 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 929 664 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 280,929 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,50 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at