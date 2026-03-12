Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI liegt schlussendlich im Minus

Am Donnerstag tendierte der SLI via SIX zum Handelsschluss 0,78 Prozent leichter bei 2 038,12 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,591 Prozent auf 2 041,96 Punkte an der Kurstafel, nach 2 054,09 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 051,52 Punkte, das Tagestief hingegen 2 031,61 Zähler.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht sank der SLI bereits um 0,593 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, betrug der SLI-Kurs 2 143,62 Punkte. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, bei 2 087,68 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 12.03.2025, bei 2 080,80 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 5,25 Prozent. Bei 2 223,32 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 2 018,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Lindt (+ 4,01 Prozent auf 11 160,00 CHF), Logitech (+ 2,46 Prozent auf 73,44 CHF), Givaudan (+ 1,42 Prozent auf 2 786,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,87 Prozent auf 534,40 CHF) und Swiss Re (+ 0,78 Prozent auf 128,65 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Holcim (-3,72 Prozent auf 62,06 CHF), Roche (-3,58 Prozent auf 318,20 CHF), Galderma (-2,72 Prozent auf 146,90 CHF), Swiss Life (-2,31 Prozent auf 813,60 CHF) und UBS (-2,06 Prozent auf 29,51 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 687 588 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 290,757 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,40 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at