Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI nachmittags im Minus

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,44 Prozent leichter bei 2 171,96 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,218 Prozent auf 2 176,81 Punkte an der Kurstafel, nach 2 181,57 Punkten am Vortag.

Bei 2 170,44 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 179,23 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 0,094 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.12.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 112,36 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 16.10.2025, bei 2 051,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, wies der SLI einen Wert von 1 972,95 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,975 Prozent aufwärts. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 128,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 1,41 Prozent auf 61,74 CHF), Geberit (+ 0,82 Prozent auf 616,00 CHF), Straumann (+ 0,73 Prozent auf 99,54 CHF), Partners Group (+ 0,64 Prozent auf 1 097,00 CHF) und Schindler (+ 0,58 Prozent auf 309,80 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Richemont (-4,69 Prozent auf 162,55 CHF), ams-OSRAM (-3,58 Prozent auf 8,21 CHF), Sika (-2,92 Prozent auf 149,70 CHF), Temenos (-2,69 Prozent auf 77,85 CHF) und Adecco SA (-2,14 Prozent auf 22,86 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 348 726 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 294,131 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,45 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

