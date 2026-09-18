Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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Kursentwicklung im Fokus 18.09.2026 15:58:50

Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI nachmittags im Minus

Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI nachmittags im Minus

Am Nachmittag ziehen sich die Anleger in Zürich zurück.

Der SLI verliert im SIX-Handel um 15:41 Uhr 0,47 Prozent auf 2 225,71 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,243 Prozent tiefer bei 2 230,69 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 236,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 242,14 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 223,58 Zählern.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,005 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der SLI einen Stand von 2 297,96 Punkten auf. Der SLI lag vor drei Monaten, am 18.06.2026, bei 2 215,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der SLI einen Stand von 1 987,92 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,47 Prozent zu. Bei 2 352,31 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 1,92 Prozent auf 606,40 CHF), Sandoz (+ 1,71 Prozent auf 69,04 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,51 Prozent auf 80,72 CHF), Galderma (+ 1,14 Prozent auf 159,65 CHF) und Logitech (+ 0,90 Prozent auf 85,08 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Swisscom (-2,76 Prozent auf 653,00 CHF), Amrize (-2,48 Prozent auf 31,03 CHF), Nestlé (-2,37 Prozent auf 76,47 CHF), Helvetia Baloise (-2,31 Prozent auf 220,00 CHF) und Zurich Insurance (-1,84 Prozent auf 596,40 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 6 376 924 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 304,649 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,15 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Alle SLI-Werte im Überblick
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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 84,58 0,81% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 32,76 -1,56% Amrize
Galderma 167,60 0,96% Galderma
Helvetia Baloise Holding AG 234,20 -1,26% Helvetia Baloise Holding AG
Logitech S.A. 87,50 -2,04% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 80,94 -2,23% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 647,80 -0,95% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 377,40 -0,68% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 72,52 1,60% Sandoz
Swiss Re AG 146,80 -0,03% Swiss Re AG
Swisscom AG 687,00 -2,97% Swisscom AG
UBS 43,91 -0,50% UBS
VAT 647,40 3,25% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 631,40 -1,53% Zurich Insurance AG (Zürich)

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SLI 2 215,38 -0,93%

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