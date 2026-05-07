Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Index-Performance
|
07.05.2026 17:58:32
Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI notiert schlussendlich im Minus
Am Donnerstag fiel der SLI via SIX schlussendlich um 1,05 Prozent auf 2 109,83 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,109 Prozent auf 2 129,98 Punkte an der Kurstafel, nach 2 132,31 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 109,83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 141,04 Punkten lag.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,210 Prozent. Vor einem Monat, am 07.04.2026, stand der SLI noch bei 2 038,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 154,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, bewegte sich der SLI bei 1 964,74 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 1,91 Prozent zu Buche. Bei 2 223,32 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Logitech (+ 2,51 Prozent auf 81,82 CHF), Richemont (+ 1,83 Prozent auf 158,60 CHF), Geberit (+ 0,80 Prozent auf 532,20 CHF), Givaudan (+ 0,29 Prozent auf 2 786,00 CHF) und Partners Group (+ 0,18 Prozent auf 883,80 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Swiss Re (-3,19 Prozent auf 124,30 CHF), Alcon (-2,93 Prozent auf 50,32 CHF), VAT (-2,64 Prozent auf 604,00 CHF), Straumann (-2,14 Prozent auf 85,78 CHF) und Novartis (-2,02 Prozent auf 113,30 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SLI
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 110 985 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 277,005 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick
Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Novartis AG
|
08.05.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI leichter (finanzen.at)
|
08.05.26
|Verluste in Zürich: SMI am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
08.05.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
08.05.26
|SMI-Handel aktuell: SMI verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
07.05.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
07.05.26
|Schwacher Handel: SMI zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
07.05.26
|Minuszeichen in Zürich: So bewegt sich der SMI aktuell (finanzen.at)
|
07.05.26