Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Der SLI zeigte sich am vierten Tag der Woche in Rot.

Am Donnerstag ging es im SLI via SIX schlussendlich um 0,21 Prozent auf 2 412,08 Punkte abwärts. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,338 Prozent auf 2 425,30 Punkte an der Kurstafel, nach 2 417,13 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 406,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 433,53 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 2,13 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der SLI mit 2 216,11 Punkten berechnet. Der SLI wies vor drei Monaten, am 05.08.2026, einen Wert von 2 332,60 Punkten auf. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 05.11.2025, den Wert von 2 022,65 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 12,14 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 433,53 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Swisscom (+ 3,31 Prozent auf 734,50 CHF), Swiss Re (+ 1,99 Prozent auf 159,20 CHF), Sandoz (+ 1,80 Prozent auf 83,62 CHF), Lonza (+ 1,63 Prozent auf 672,40 CHF) und Nestlé (+ 1,55 Prozent auf 87,23 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Julius Bär (-4,64 Prozent auf 68,24 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,20 Prozent auf 67,50 CHF), VAT (-3,45 Prozent auf 521,20 CHF), UBS (-3,37 Prozent auf 39,89 CHF) und Logitech (-3,28 Prozent auf 80,30 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 070 429 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 339,281 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at