Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI notiert zum Handelsstart im Minus

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,78 Prozent schwächer bei 2 096,42 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,877 Prozent leichter bei 2 094,47 Punkten in den Handel, nach 2 113,00 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 097,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 092,96 Punkten.

SLI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 032,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, wurde der SLI mit 2 160,96 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, betrug der SLI-Kurs 1 813,97 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 2,54 Prozent zu Buche. Bei 2 223,32 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Schindler (+ 1,03 Prozent auf 274,00 CHF), Lindt (+ 0,66 Prozent auf 10 680,00 CHF), Partners Group (+ 0,37 Prozent auf 862,80 CHF), Swisscom (+ 0,15 Prozent auf 678,50 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,04 Prozent auf 547,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Julius Bär (-4,78 Prozent auf 59,30 CHF), Sandoz (-2,37 Prozent auf 65,04 CHF), Logitech (-1,84 Prozent auf 71,32 CHF), Richemont (-1,76 Prozent auf 150,65 CHF) und Galderma (-1,47 Prozent auf 157,45 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 199 276 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 271,632 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at