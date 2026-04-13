Schindler Aktie

Schindler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI im Fokus 13.04.2026 09:29:44

Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI notiert zum Handelsstart im Minus

Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI notiert zum Handelsstart im Minus

Der SLI fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,78 Prozent schwächer bei 2 096,42 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,877 Prozent leichter bei 2 094,47 Punkten in den Handel, nach 2 113,00 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 097,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 092,96 Punkten.

SLI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 032,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, wurde der SLI mit 2 160,96 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, betrug der SLI-Kurs 1 813,97 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 2,54 Prozent zu Buche. Bei 2 223,32 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Schindler (+ 1,03 Prozent auf 274,00 CHF), Lindt (+ 0,66 Prozent auf 10 680,00 CHF), Partners Group (+ 0,37 Prozent auf 862,80 CHF), Swisscom (+ 0,15 Prozent auf 678,50 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,04 Prozent auf 547,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Julius Bär (-4,78 Prozent auf 59,30 CHF), Sandoz (-2,37 Prozent auf 65,04 CHF), Logitech (-1,84 Prozent auf 71,32 CHF), Richemont (-1,76 Prozent auf 150,65 CHF) und Galderma (-1,47 Prozent auf 157,45 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 199 276 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 271,632 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle SLI-Werte im Überblick

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Schindler AG (PS)

mehr Nachrichten

Analysen zu Schindler AG (PS)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amrize 49,76 -1,82% Amrize
Galderma 170,00 0,00% Galderma
Julius Bär 67,10 0,81% Julius Bär
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 11 100,00 -2,63% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 82,68 1,75% Logitech S.A.
Partners Group AG 989,60 3,47% Partners Group AG
Richemont 166,20 -1,95% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 343,00 -0,58% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 74,02 0,93% Sandoz
Schindler AG (PS) 295,40 -0,61% Schindler AG (PS)
Swiss Re AG 141,15 0,18% Swiss Re AG
Swisscom AG 715,00 -0,69% Swisscom AG
UBS 36,61 0,58% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 606,20 1,27% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 131,37 0,00%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen