SLI

2 379,22
-32,86
-1,36 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
SLI im Fokus 06.11.2026 15:58:55

Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer

Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer

Der SLI verbucht am Nachmittag Verluste.

Um 15:42 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 1,92 Prozent tiefer bei 2 365,68 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 1,77 Prozent auf 2 369,29 Punkte an der Kurstafel, nach 2 412,08 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 378,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 353,49 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,161 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 226,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wurde der SLI mit 2 328,93 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, betrug der SLI-Kurs 2 010,74 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,98 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 433,53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 0,19 Prozent auf 522,20 CHF), Julius Bär (-0,09 Prozent auf 68,18 CHF), UBS (-0,35 Prozent auf 39,75 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,47 Prozent auf 67,18 CHF) und Amrize (-0,66 Prozent auf 34,61 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Swiss Re (-4,33 Prozent auf 152,30 CHF), Kühne + Nagel International (-4,08 Prozent auf 235,20 CHF), Lindt (-3,56 Prozent auf 8 525,00 CHF), Alcon (-2,74 Prozent auf 61,06 CHF) und Swisscom (-2,65 Prozent auf 715,00 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3 372 005 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 344,359 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,74 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 73,06 0,44% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 67,06 -1,64% Alcon AG
Amrize 37,54 -1,03% Amrize
Julius Bär 73,88 -0,03% Julius Bär
Kühne + Nagel International AG (KN) 256,40 -2,58% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 9 420,00 -1,67% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Partners Group AG 729,60 0,55% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 424,73 0,65% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 166,00 -3,57% Swiss Re AG
Swisscom AG 784,00 -1,75% Swisscom AG
UBS 42,91 -0,74% UBS
VAT 562,40 0,79% VAT

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 379,22 -1,36%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
05:52 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen