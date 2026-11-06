Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer

Um 15:42 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 1,92 Prozent tiefer bei 2 365,68 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 1,77 Prozent auf 2 369,29 Punkte an der Kurstafel, nach 2 412,08 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 378,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 353,49 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,161 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 226,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wurde der SLI mit 2 328,93 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, betrug der SLI-Kurs 2 010,74 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,98 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 433,53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 0,19 Prozent auf 522,20 CHF), Julius Bär (-0,09 Prozent auf 68,18 CHF), UBS (-0,35 Prozent auf 39,75 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,47 Prozent auf 67,18 CHF) und Amrize (-0,66 Prozent auf 34,61 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Swiss Re (-4,33 Prozent auf 152,30 CHF), Kühne + Nagel International (-4,08 Prozent auf 235,20 CHF), Lindt (-3,56 Prozent auf 8 525,00 CHF), Alcon (-2,74 Prozent auf 61,06 CHF) und Swisscom (-2,65 Prozent auf 715,00 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3 372 005 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 344,359 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,74 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at