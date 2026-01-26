VAT Aktie

WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901

26.01.2026 09:29:20

Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI sackt zum Handelsstart ab

SLI-Handel am ersten Tag der Woche.

Am Montag tendiert der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0,09 Prozent tiefer bei 2 129,70 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,152 Prozent auf 2 128,40 Punkte an der Kurstafel, nach 2 131,64 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tagestief bei 2 127,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 129,72 Punkten lag.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wies der SLI einen Wert von 2 140,82 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 2 047,46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wies der SLI einen Stand von 2 037,74 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,989 Prozent. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 116,01 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Logitech (+ 1,27 Prozent auf 73,20 CHF), Schindler (+ 1,12 Prozent auf 306,40 CHF), Holcim (+ 1,03 Prozent auf 78,80 CHF), Swiss Re (+ 0,53 Prozent auf 123,55 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,44 Prozent auf 180,75 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil ams-OSRAM (-2,19 Prozent auf 8,25 CHF), Richemont (-1,13 Prozent auf 152,80 CHF), VAT (-0,94 Prozent auf 506,40 CHF), Nestlé (-0,72 Prozent auf 71,95 CHF) und Alcon (-0,63 Prozent auf 62,78 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 299 418 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 300,453 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 8,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,69 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle SLI-Werte im Überblick

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu VAT

Analysen zu VAT

