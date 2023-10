Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI schlussendlich in Rot

Am Donnerstag bewegte sich der SLI via SIX zum Handelsende 0,24 Prozent schwächer bei 1 716,70 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,461 Prozent auf 1 728,78 Punkte an der Kurstafel, nach 1 720,84 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 731,82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 716,70 Punkten.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,60 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 12.09.2023, wies der SLI 1 731,95 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 12.07.2023, lag der SLI noch bei 1 738,28 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 12.10.2022, einen Stand von 1 522,93 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2023 ein Plus von 2,12 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 631,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 3,70 Prozent auf 347,20 CHF), Sandoz (+ 3,11 Prozent auf 26,56 CHF), Logitech (+ 2,06 Prozent auf 65,44 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,11 Prozent auf 264,70 CHF) und Givaudan (+ 0,62 Prozent auf 2 910,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Nestlé (-1,65 Prozent auf 103,42 CHF), Lindt (-1,46 Prozent auf 9 755,00 CHF), ams (-1,11 Prozent auf 4,00 CHF), Geberit (-1,08 Prozent auf 457,60 CHF) und Swatch (I) (-1,07 Prozent auf 231,90 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 572 644 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 279,510 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,62 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

