Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Index-Performance im Fokus
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23.07.2026 17:58:47
Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI schwächelt letztendlich
Der SLI notierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,90 Prozent leichter bei 2 259,86 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,332 Prozent tiefer bei 2 272,79 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 280,37 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 271,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 2 244,25 Einheiten.
So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gab der SLI bereits um 1,03 Prozent nach. Vor einem Monat, am 23.06.2026, wurde der SLI mit 2 231,24 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, notierte der SLI bei 2 119,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, lag der SLI bei 2 002,62 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,06 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 321,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten erreicht.
Tops und Flops im SLI aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Roche (+ 5,14 Prozent auf 349,50 CHF), Novartis (+ 1,85 Prozent auf 127,66 CHF), Lonza (+ 1,08 Prozent auf 542,20 CHF), Sandoz (+ 0,88 Prozent auf 64,52 CHF) und Swiss Re (+ 0,68 Prozent auf 132,40 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Nestlé (-7,98 Prozent auf 79,29 CHF), Givaudan (-6,09 Prozent auf 3 177,00 CHF), Lindt (-2,97 Prozent auf 9 150,00 CHF), Galderma (-2,73 Prozent auf 169,30 CHF) und Richemont (-2,48 Prozent auf 190,55 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SLI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 831 838 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 285,567 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick
Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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